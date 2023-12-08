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Сегодня, 14:10

АПЛ назвала защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра лучшим игроком ноября

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Магуайр.
Фото Global Look Press
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признан лучшим игроком ноября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре 30-летний защитник провел три матча за «МЮ» в АПЛ. Во всех манкунианцы отыграли на ноль, обыграв «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

Перед началом сезона Магуайр был близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм», но переход сорвался.

На награду, помимо защитника «МЮ», претендовали Жереми Доку («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Маркус Тавернье («Борнмут») и Томас Камински («Лутон»).

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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