АПЛ назвала защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра лучшим игроком ноября

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признан лучшим игроком ноября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре 30-летний защитник провел три матча за «МЮ» в АПЛ. Во всех манкунианцы отыграли на ноль, обыграв «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

Перед началом сезона Магуайр был близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм», но переход сорвался.

На награду, помимо защитника «МЮ», претендовали Жереми Доку («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Маркус Тавернье («Борнмут») и Томас Камински («Лутон»).