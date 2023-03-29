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Сегодня, 13:32

Английская лига не включила россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей

Мария Гусева
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press
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Английская премьер-лига (АПЛ) выпустила видеоролик с лучшими голами от представителей всех стран, чьи игроки выступали в лиге.

В видео не включены голы от российских футболистов. Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.

В АПЛ из россиян выступали Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Дмитрий Харин («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»).

Футбол
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