Английская лига не включила россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей

Английская премьер-лига (АПЛ) выпустила видеоролик с лучшими голами от представителей всех стран, чьи игроки выступали в лиге.

В видео не включены голы от российских футболистов. Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.

В АПЛ из россиян выступали Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Дмитрий Харин («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»).