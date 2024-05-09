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Сегодня, 14:11

АПЛ объявила имена кандидатов на приз лучшему игроку сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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АПЛ опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку сезона-2023/24. В него вошли 8 футболистов.

На награду претендуют: Филип Фоден, Эрлин Холанн (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов, которое продлится до 13 мая. Его имя объявят 18 мая.

В турнирной таблице АПЛ на данный момент лидирует «Арсенал», набравший 83 очка в 36 матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (82), у которого игра в запасе. Тройку замыкает «Ливерпуль» с 78 очками.

Источник: АПЛ
Вирджил ван Дейк
Деклан Райс
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Футбол
Коул Палмер
Фил Фоден
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