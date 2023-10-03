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Сегодня, 21:56

АПЛ опубликовала запись переговоров арбитров в эпизоде с отмененным голом «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Скриншот офсайдных линий в эпизоде с голом Луиса Диаса.
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АПЛ опубликовала запись с переговорами арбитров в ходе матча 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2).

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитры ВАР решили, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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