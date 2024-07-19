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Сегодня, 21:10

АПЛ отреагировала на расистский скандал с игроками сборной Аргентины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Английская премьер-лига отреагировала на расистский скандал, в котором поучаствовали футболисты сборной Аргентины после победы на Кубке Америки-2024.

«Премьер-лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы поддерживаем контакт с футбольным клубом «Челси» и продолжим поддерживать клубы, игроков и персонал в принятии мер против дискриминационных злоупотреблений», — говорится в заявлении АПЛ.

После победы на турнире в США в автобусе аргентинской национальной команды хавбек «Челси» Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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