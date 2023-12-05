АПЛ подписала крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам

Английская премьер-лига (АПЛ) заключила соглашения с компаниями Sky Sports, TNT Sports и ВВС на ТВ-права.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, контракты будут действовать в течение четырех лет, начиная с сезона-2025/26, и являются крупнейшими сделками по спортивным медиаправам, когда-либо заключенными в Великобритании.

Эти соглашения обеспечат общий доход в размере 6,7 миллиарда фунтов стерлингов (7,8 млрд евро) в течение четырех лет, включая четырехпроцентное увеличение стоимости прав на трансляции по сравнению с предыдущей стоимостью.

Sky Sports приобрел права на показ большинства матчей АПЛ — 215 игр в сезоне. В свою очередь, TNT Sports сохранил за собой права на трансляцию матчей, проходящих в дневное время субботы (52 встречи ежегодно), а ВВС сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.