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Сегодня, 11:40

АПЛ подписала крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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Английская премьер-лига (АПЛ) заключила соглашения с компаниями Sky Sports, TNT Sports и ВВС на ТВ-права.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, контракты будут действовать в течение четырех лет, начиная с сезона-2025/26, и являются крупнейшими сделками по спортивным медиаправам, когда-либо заключенными в Великобритании.

Эти соглашения обеспечат общий доход в размере 6,7 миллиарда фунтов стерлингов (7,8 млрд евро) в течение четырех лет, включая четырехпроцентное увеличение стоимости прав на трансляции по сравнению с предыдущей стоимостью.

Sky Sports приобрел права на показ большинства матчей АПЛ — 215 игр в сезоне. В свою очередь, TNT Sports сохранил за собой права на трансляцию матчей, проходящих в дневное время субботы (52 встречи ежегодно), а ВВС сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.

Источник: АПЛ
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