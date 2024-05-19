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АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура чемпионата Англии

«Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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В воскресенье, 19 мая состоится последний 38-й тур чемпионата Англии, по результатам которого будет определен чемпион АПЛ. В этот день запланировано 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура

19 мая, воскресенье

18:00. «Лутон» — «Фулхэм»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Фулхэм

18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд
Тоттенхэм

18:00. «Арсенал» — «Эвертон»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

18:00. «Брентфорд» — «Ньюкасл»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед

18:00. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Манчестер Юнайтед

18:00. «Бернли» — «Ноттингем Форест»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ноттингем Форест

18:00. «Челси» — «Борнмут»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Борнмут

18:00. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Астон Вилла

18:00. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

18:00. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вулверхэмптон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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