АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура чемпионата Англии

Сегодня, 12:00
В воскресенье, 19 мая состоится последний 38-й тур чемпионата Англии, по результатам которого будет определен чемпион АПЛ. В этот день запланировано 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
18:00. «Лутон» — «Фулхэм»
18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
18:00. «Арсенал» — «Эвертон»
18:00. «Брентфорд» — «Ньюкасл»
18:00. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
18:00. «Бернли» — «Ноттингем Форест»
18:00. «Челси» — «Борнмут»
18:00. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»
18:00. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
18:00. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде