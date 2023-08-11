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Сегодня, 14:35

АПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Англии

Матч «Бернли» — «Манчестер Сити» откроет новый сезон АПЛ 11 августа в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хосеп Гвардиола и футболст Эрлин Холанн.
Хосеп Гвардиола (слева) и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура АПЛ.

В России легально не показывают игры чемпионата Англии на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях, а по отдельным матчам будет доступна текстовая трансляция.

Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ 1 тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети ВКонтакте.

Расписание и трансляции матчей АПЛ 1 тура (время начала — мск)

11 августа, пятница

22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Текстовая трансляция

12 августа, суббота

14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
Онлайн-трансляция

17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Онлайн-трансляция

17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун»
Онлайн-трансляция

17.00. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция

17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм»
Онлайн-трансляция

19.30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
Онлайн-трансляция

18.30. «Челси» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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