АПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Англии

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11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура АПЛ.
В России легально не показывают игры чемпионата Англии на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях, а по отдельным матчам будет доступна текстовая трансляция.
Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ 1 тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети ВКонтакте.
11 августа, пятница
22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Текстовая трансляция
12 августа, суббота
14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
Онлайн-трансляция
17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Онлайн-трансляция
17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун»
Онлайн-трансляция
17.00. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция
17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм»
Онлайн-трансляция
19.30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
Онлайн-трансляция
18.30. «Челси» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция
14 августа, понедельник
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
Онлайн-трансляция
Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»