Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:00

АПЛ: расписание матчей клубов лиги до старта чемпионата

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии 6 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Эрлин Холанн в матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон-2023/2024 11 августа. До этого клубы проведут товарищеские матчи, а также состоится финал суперкубка страны, в котором сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Расписание:

3 августа. 21:30. «Астон Вилла» — «Лацио» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Байер» — «Вест Хэм» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Бохум» — «Лутон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Ренн» — «Вулверхэмптон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Шеффилд Юнайтед» — «Штутгарт» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)

5 августа. 15:00. «Фулхэм» — «Хоффенхайм» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Майнц» — «Бернли» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Айнтрахт» — «Ноттингем Форест» (товарищеский матч)

6 августа. 17:00. «Брайтон» — «Райо Вальекано» (товарищеский матч)

5 августа. 17:00. «Эвертон» — «Спортинг» (товарищеский матч)

5 августа. 17:30. «Ньюкасл» — «Фиорентина» (товарищеский матч)

5 августа. 18:00. «Брентфорд» — «Лилль» (товарищеский матч)

5 августа. 19:00. «Борнмут» — «Лорьян» (товарищеский матч)

5 августа. 22:30. «Кристал Пэлас» — «Лион» (товарищеский матч)

6 августа. 16:00. «Тоттенхэм» — «Шахтер» (товарищеский матч)

6 августа. 18:00. «Арсенал» — «Манчестер Сити» (суперкубок Англии)

7 августа. 21:00. «Ливерпуль» — «Дармштадт» (товарищеский матч)

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Фабиньо, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе. Трансферы АПЛ: в «Ман Сити» едет Гвардиол, «Бавария» готовит рекордную сумму ради Кейна
Футбол
Англия. Премьер-лига-2014/15
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета рассказал об адаптации новичков команды

Гвардиол попрощался с игроками «Лейпцига»