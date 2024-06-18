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Сегодня, 12:14

АПЛ утвердила календарь на сезон-2024/25

Алина Савинова
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Английская премьер-лига (АПЛ) на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона-2024/25.

Старт чемпионата запланирован на 16 августа — в этот день «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в первом туре сыграют против новичков лиги — «Ипсвича» и «Лестера» соответственно. «Арсенал» проведет матч против «Вулверхэмптона», а действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» — против «Челси».

Другие матчи первого тура АПЛ сезона-2023/24:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»;

«Ноттингем Форест» — «Борнмут»;

«Вест Хэм» — «Астон Вилла»;

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас».

Завершится чемпионат 25 мая, когда все матчи тура будут сыграны одновременно. При этом было принято решение предоставить командам больше времени для отдыха в период Рождества и Нового года. Ни один клуб не сыграет в течение 60 часов после предыдущего матча в рамках трех праздничных туров, а 24 декабря 2024 года игр не будет.

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