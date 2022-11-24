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24 ноября, 16:23

Apple рассматривает возможную покупку «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
Apple рассматривает возможную покупку «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP
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Американская IT-компания Apple рассматривает возможную покупку английского клуба «Манчестер Юнайтед», пишет Daily Star.

По данным источника, генеральный директор компании Тим Кук думает над покупкой «МЮ». Кроме того, он намерен начать переговоры с банками, которые следят за сделкой по продаже клуба.

Нынешние владельцы «МЮ», семья Глейзеров, хотят получить от продажи 9,6 миллиарда евро. Однако им сообщили, что продать клуб за такую сумму в данный момент невозможно.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

ФК Манчестер Юнайтед
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