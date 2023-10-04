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Сегодня, 23:26

Арбитр ВАР, из-за которого «Ливерпулю» не засчитали чистый гол в матче с «Тоттенхэмом», не будет отстранен на долгий срок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Даррен Инглэнд, который работал на ВАР на матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) в 7-м туре АПЛ, больше не будет обслуживать матчи красных, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Инглэнд не будет отстранен на длительный срок и вернется к работе уже в этом сезоне, но не будет назначаться на игры «Ливерпуля».

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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