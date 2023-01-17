Аренда Феликса в «Челси» стала самой дорогой в истории в пересчете на ежемесячные платежи

Контракт «Челси» и «Атлетико» об аренде полузащитника Жоау Феликса стал самым дорогим в истории футбола в пересчете на ежемесячные платежи.

Соглашение игрока с лондонцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что «Челси» заплатит мадридскому клубу за аренду 11 миллионов евро и возьмет на себя расходы по зарплате.

Ежемесячно клуб будет тратить 1,9 миллиона евро, что является рекордом. Второе место в списке самых дорогих аренд занимает аренда Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в «Милан» за 1,8 миллиона евро в месяц.