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Сегодня, 16:04

Ареола считает, что «Вест Хэму» не повезло в матче с «МЮ»

Алина Савинова
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Вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я думаю, мы заслужили большего, чем этот результат. У нас было много возможностей в конце, но Де Хеа сделал сейвы. Он всегда был лучшим вратарем, и в этом матче выполнил свою работу за «Манчестер Юнайтед». Мы начали больше контролировать мяч во втором тайме и старались изо всех сил, но нам не повезло», — цитирует вратаря пресс-служба официального сайта клуба.

На данный момент «Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-й позиции.

Источник: https://www.whufc.com/news/areola-we-were-unlucky-against-manchester-united
Альфонс Ареола
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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