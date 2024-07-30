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Сегодня, 15:20

Аргентинский игрок «Челси» извинился перед клубом за скандал с расистской песней

Алина Савинова
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Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес извинился перед своими товарищами по команде за инцидент с расистской песней после финала Кубка Америки-2024, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, после присоединения к синим в предсезонном турне по США аргентинец лично обсудил эту ситуацию с другими игроками команды. Фернандес отметил, что сожалеет о случившемся и заявил, что он также склонен к борьбе с расизмом и дискриминацией.

15 июля Фернандес вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки. Позже футболист опубликовал видео, на котором он с товарищами по национальной команде во время празднования победы исполняет расистскую песню в адрес сборной Франции.

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» остались недовольны поведением Фернандеса после финала Копы. Все французские игроки команды отписались от него в соцсетях. Также от аргентинца отписались один бельгиец и один ивуариец.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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