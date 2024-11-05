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Слот: «Не обсуждал с Салахом продление контракта»

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о контракте нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Срок действия его [Салаха] контракта с клубом истекает в конце сезона. Я не говорил с ним об этом. Мы сосредоточены на играх», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Слота на своей странице в соцсети.

32-летний египтянин присоединился к «Ливерпулю» в июле 2017 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 гола.

В этом сезоне Салах забил девять голов и отдал семь результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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