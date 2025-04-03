Слот: «Эвертон» — очень сложная команда из-за их стиля игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Эвертон» — очень-очень сложная команда из-за их стиля игры. Это не только для нас, но и для всех команд, потому что они не проигрывали девять матчей. Это сильная команда с очень хорошим тренером, который вернул «ирисок» к жизни. Против них трудно играть. Но мои парни проявили характер. Я думаю, мы создали больше, чем в выездной игре, и в итоге забили хороший гол и сохранили ворота в неприкосновенности.

Мне гораздо больше понравилось то, что я увидел здесь, чем в выездной игре. Чувствовал, что мы были близки к голу, но они почти никогда не пропускают или не дают создать моменты. У «Эвертона» есть игроки, которые хорошо блокируют удары.

Чемпионская гонка? «Эвертон» показал нам, как трудно набирать очки и побеждать. Нам пришлось очень упорно бороться за это», — цитирует BBC Слота.