Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
30 октября, 05:40

Слот: «В «Ливерпуле» каждый матч нужно выигрывать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арне Слот.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Я не отказываюсь от своего решения после матча. Даже с нашими основными игроками нам было бы трудно добиться результата против «Кристал Пэлас». Я видел стартовый состав «Манчестер Сити», и у них не было ни одного игрока стартового состава с выходных, но чувствовалось, что они лучше.

В «Ливерпуле» каждый матч нужно выигрывать. Если у вас серия плохих результатов, если вы играете за «Ливерпуль» или тренируете «Ливерпуль», то, конечно же, давление есть. Не думаю, что после этого поражения что-то сильно изменилось», — цитирует BBC Слота.

«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

В 1/4 финала Кубка лиги «Кристал Пэлас» сыграет против «Арсенала». Матч состоится 16 или 17 декабря.

«Ливерпуль» унижен в Кубке лиги, «Ювентус» выиграл перед назначением Спаллетти, «Бавария» улучшает европейский рекорд

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Арне Слот
