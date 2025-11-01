Видео
1 ноября, 03:55

Слот — о продлении контракта: «Давайте сначала снова начнем побеждать, это моя главная цель»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался отвечать на вопрос о переговорах с клубом о продлении контракта.

«Это последний вопрос, которого я ожидал. Я полностью сосредоточен на том, чтобы вернуть «Ливерпуль» на победный путь. Это мой первый ответ, а второй — переговоры по контракту, если они вообще ведутся, мы здесь никогда не будем обсуждать. Давайте сначала снова начнем побеждать, это моя главная цель», — цитирует BBC Слота.

«Ливерпуль» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах. В субботу, 1 ноября, «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» в 10-м туре АПЛ. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Слот подписал трехлетний контракт с «Ливерпулем», когда присоединился к клубу в 2024 году. Ожидалось, что стороны продлят контракт после чемпионства в АПЛ в прошлом сезоне.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
