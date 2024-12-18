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Сегодня, 05:02

Слот назвал свою ошибку в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как относится к своим попыткам повлиять на судей на боковой линии во время матчей.

«Ошибка, которую я совершил уже дважды здесь и один или два раза в Голландии, заключается в том, что иногда думаю, что создание атмосферы, в которой весь мир настроен против тебя, может привести к каким-то позитивным решениям в конце игры», — цитирует The Times Слота.

Голландский специалист не сможет присутствовать на бровке во время матча Кубка лиги против «Саутгемптона» из-за дисквалификации, полученной из-за трех желтых карточек в 17 своих первых играх в Англии.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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