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Сегодня, 05:23

Слот: «Остался 21 матч до конца сезона, пока еще слишком рано праздновать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арне Слот.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии отметил, что говорить о фаворитах чемпионской гонки пока рано.

«Это немного скучный ответ, но как тренер я двигаюсь от игры к игре и знаю, сколько матчей еще предстоит сыграть. У многих команд очень высокий уровень мастерства. Видим турнирную таблицу, но мы также понимаем, сколько игр еще предстоит. Осталось двадцать одна игра до конца [сезона]... пока еще слишком рано праздновать.

Впереди еще много испытаний. Два месяца назад мы отставали от «Манчестер Сити» на одно очко, и посмотрите, что там произошло с точки зрения травм, затем невезения, а затем дисквалификаций... это может случиться с любой командой», — цитирует BBC Слота.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красные» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября.

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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