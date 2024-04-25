Арне Слот подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль».

«Очевидно, что я хотел бы там работать. Клубы ведут переговоры, так что я все еще в ожидании. Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но у меня есть уверенность», — приводит слова Слота ESPN.nl.

23 апреля появилась информация, что 45-летний голландец — основной кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля». В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.