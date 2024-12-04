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Сегодня, 13:19

Слот пошутил о 115 обвинениях «Манчестер Сити»: «Может, Салах не ждет их в АПЛ в следующем сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова полузащитника команды Мохамеда Салаха, который после матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) заявил, что эта игра может быть последней для него против «Сити».

«Возможно, Мо знает больше о 115 нарушениях «Сити» и ожидает, что их не будет в АПЛ в следующем сезоне. Но я ожидаю, что они останутся в премьер-лиге. Возможно, я и так много сказал своей шуткой, которая попадет в заголовки. Но, повторяю, это была шутка», — приводит слова Слота Фабрицио Романо.

Гвардиола на эти слова Слота сказал: «Он заявил, что это шутка? Значит это была шутка!»

В феврале 2023 года АПЛ официально обвинила «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; Бернарду Силва, Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне. Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
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