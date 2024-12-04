Слот пошутил о 115 обвинениях «Манчестер Сити»: «Может, Салах не ждет их в АПЛ в следующем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова полузащитника команды Мохамеда Салаха, который после матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) заявил, что эта игра может быть последней для него против «Сити».

«Возможно, Мо знает больше о 115 нарушениях «Сити» и ожидает, что их не будет в АПЛ в следующем сезоне. Но я ожидаю, что они останутся в премьер-лиге. Возможно, я и так много сказал своей шуткой, которая попадет в заголовки. Но, повторяю, это была шутка», — приводит слова Слота Фабрицио Романо.

Гвардиола на эти слова Слота сказал: «Он заявил, что это шутка? Значит это была шутка!»

В феврале 2023 года АПЛ официально обвинила «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.