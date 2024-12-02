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Сегодня, 10:39

Арне Слот призвал не жалеть Гвардиолу после семи матчей без побед

Диана Андрющенко
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что не стоит жалеть его коллегу Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити».

«Вы испытываете симпатию и сочувствие к тренерам, которые оказались в действительно плохом положении. Они либо проиграли много игр, либо оказались на дне лиги, но Пеп выиграл так много всего и много раз все доказал. Вот почему судьба лиги не решается в ноябре. В прошлом сезоне они отставали от «Арсенала» на восемь очков, если не ошибаюсь, в феврале. Никто не должен жалеть Пепа. Может быть, других тренеров, но не Пепа», — цитирует Слота издание ESPN.

1 декабря «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0. «Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками. «Ливерпуль» находится на первой строчке турнирной таблицы АПЛ 34 очками.

Источник: ESPN
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
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