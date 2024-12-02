Арне Слот призвал не жалеть Гвардиолу после семи матчей без побед

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что не стоит жалеть его коллегу Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити».

«Вы испытываете симпатию и сочувствие к тренерам, которые оказались в действительно плохом положении. Они либо проиграли много игр, либо оказались на дне лиги, но Пеп выиграл так много всего и много раз все доказал. Вот почему судьба лиги не решается в ноябре. В прошлом сезоне они отставали от «Арсенала» на восемь очков, если не ошибаюсь, в феврале. Никто не должен жалеть Пепа. Может быть, других тренеров, но не Пепа», — цитирует Слота издание ESPN.

1 декабря «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0. «Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками. «Ливерпуль» находится на первой строчке турнирной таблицы АПЛ 34 очками.