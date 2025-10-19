Слот: «Если бы перед игрой мне сказали, сколько «Ливерпуль» создаст моментов, не подумал бы, что мы проиграем «МЮ»

19 октября, 23:42
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 8-м туре АПЛ.
«Всегда сложно играть против команды, которая обороняется в низком блоке и в основном использует длинный пас. Становится еще сложнее, когда через минуту после начала матча один из наших игроков оказывается на газоне.
Если бы вы сказали мне перед игрой, что мы создадим столько моментов, сколько создали, несмотря на их низкий блок, я бы не подумал, что мы проиграем. Но именно это мы и сделали. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола, но мы снова пропустили два, и один из них опять был забит со стандарта«, — цитирует Слота BBC.
«Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии.
Бергкамп 10
таллаев все равно красивее говорит
20.10.2025
Иньес Андреста
Зато как стильно он одет
20.10.2025
Spacewalker
Ну вообще то в прошлом году к чемпионству привела. да и 3 тура назад вроде бы тоже всё неплохо было:wink:
20.10.2025
DioRJ
Станкович тоже так всегда говорит.Позорище.Самое страшное,получается он всё делает верно,а косячит команда.Ну-ну,посмотрим к чему подобная позиция приведёт.
20.10.2025
555 555
Что за бред он несёт. И это тренер Ливерпуля.
19.10.2025