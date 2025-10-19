Видео
19 октября, 23:42

Слот: «Если бы перед игрой мне сказали, сколько «Ливерпуль» создаст моментов, не подумал бы, что мы проиграем «МЮ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 8-м туре АПЛ.

«Всегда сложно играть против команды, которая обороняется в низком блоке и в основном использует длинный пас. Становится еще сложнее, когда через минуту после начала матча один из наших игроков оказывается на газоне.

Если бы вы сказали мне перед игрой, что мы создадим столько моментов, сколько создали, несмотря на их низкий блок, я бы не подумал, что мы проиграем. Но именно это мы и сделали. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола, но мы снова пропустили два, и один из них опять был забит со стандарта«, — цитирует Слота BBC.

«Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии.

5

  • Бергкамп 10

    таллаев все равно красивее говорит

    20.10.2025

  • Иньес Андреста

    Зато как стильно он одет

    20.10.2025

  • Spacewalker

    Ну вообще то в прошлом году к чемпионству привела. да и 3 тура назад вроде бы тоже всё неплохо было:wink:

    20.10.2025

  • DioRJ

    Станкович тоже так всегда говорит.Позорище.Самое страшное,получается он всё делает верно,а косячит команда.Ну-ну,посмотрим к чему подобная позиция приведёт.

    20.10.2025

  • 555 555

    Что за бред он несёт. И это тренер Ливерпуля.

    19.10.2025

    Футбол
    ФК Ливерпуль
    ФК Манчестер Юнайтед
    Арне Слот
