Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» на победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

«Думаю, они обладают всеми необходимыми ингредиентами. Они способны пройти весь путь до конца. Потому что, как вы можете видеть, они создают так много моментов. Вообще-то, я не вижу у них слабости», — приводит слова тренера Sky Sports.

Французский специалист впервые с момента из клуба посетил игру «Арсенала». В рамках 17-го тура «канониры» приминали «Вест Хэм» и одержали победу — 3:1.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» на 7 очков.