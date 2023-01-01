Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:00

Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» на победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

«Думаю, они обладают всеми необходимыми ингредиентами. Они способны пройти весь путь до конца. Потому что, как вы можете видеть, они создают так много моментов. Вообще-то, я не вижу у них слабости», — приводит слова тренера Sky Sports.

Французский специалист впервые с момента из клуба посетил игру «Арсенала». В рамках 17-го тура «канониры» приминали «Вест Хэм» и одержали победу — 3:1.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» на 7 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь сборной Марокко попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Абрахэму