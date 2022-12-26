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26 декабря, 23:07

Арсен Венгер посетил домашнюю игру «Арсенала» впервые с момента ухода из клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посетил домашний матч «канониров» против «Вест Хэма» в рамках 17-го тура чемпионата Англии, сообщает The Athletic.

73-летний француз впервые приехал на домашний стадион лондонского клуба с момента своего ухода из команды.

Его эпоха в «Арсенале» стала самой успешной за всю история клуба и ознаменовалась завоеванием огромного количества трофеев.

Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 по 2018 годы. После ухода из команды французский специалист не тренировал ни один другой клуб.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Арсен Венгер
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