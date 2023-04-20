Арсен Венгер рассказал, что думает о проблемах «Челси»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о ситуации в «Челси». Он назвал основную победу лондонцев.

«Я переживаю за «Челси». Если вы неправильно распоряжаетесь 500 миллионами фунтов, то могут возникнуть проблемы. У них те же слабости, что и раньше. Они не забивают достаточно голов. Они много владеют мячом, но это им ничего не дает», — цитирует Венгера beIN Sports.

После 31 тура текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.