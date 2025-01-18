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«Арсенал» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграют в чемпионате Англии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Фото Getty Images
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«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграют в 22-м туре чемпионата Англии в субботу, 18 января. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Астон Вилла» можно в матч-центре нашего сайта.

«Арсенал» — «Астон Вилла»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 20:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Астон Вилла

«Арсенал» после 21 тура с 43 очками занимал второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» — 35 очков и седьмая строчка. В предыдущем туре «канониры» обыграли «Тоттенхэм» (2:1), а команда Унаи Эмери победила «Эвертон» (1:0).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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