Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:30

«Арсенал» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию АПЛ в прямом эфире

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграют в 33-м туре АПЛ 14 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Арсенала».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче 33-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Арсенал» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция встречи чемпионата Англии пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Арсенал» набрал 71 очко за 31 тур и располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 4-й в чемпионате с 60 набранными баллами после 31 матча.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
0
Читайте также
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
В Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Клопп: «Я никогда не считал себя великим тренером»