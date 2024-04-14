«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграют в 33-м туре АПЛ 14 апреля

«Арсенал» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче 33-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Арсенал» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция встречи чемпионата Англии пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Арсенал» набрал 71 очко за 31 тур и располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 4-й в чемпионате с 60 набранными баллами после 31 матча.

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