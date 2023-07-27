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Сегодня, 09:53

«Арсенал» — «Барселона»: видеообзор товарищеского матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото AFP
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«Арсенал» обыграл «Барселону» в товарищеском предсезонном матче — 5:3.

Игра прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «СоФи Стэдиум».

У «канониров» отличился дублем Леандро Троссар, по одному мячу у Кая Хаверца, Букайо Саки и Фабиу Виейра. За каталонцев забили Роберт Левандовски, Рафинья и Ферран Торрес.

«Арсенал» проведет следующий матч 2 августа против «Монако» в предсезонном турнире «Кубок Эмиратов» в Лондоне. «Барселоне» предстоит встретиться с «Реалом» 30 июля в рамках турне по США.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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