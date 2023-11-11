«Арсенал» на своем поле сыграет против «Бернли» в матче 12-го тура чемпионата Англии 11 ноября, в субботу. Встреча состоится на стадионе Emirates Stadium в Лондоне, Англия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Бернли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.