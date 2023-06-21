Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:05

«Арсенал» близок к подписанию Хаверца из «Челси»

Футболист Кай Хаверц.
Кай Хаверц.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к переходу в «Арсенал», утверждает The Athletic. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 24-летнего немецкого футболиста в районе 75,6 миллиона евро.

«Арсенал» и «Челси» близки к согласованию трансфера хавбека. В настоящее время клубы работают над завершением обсуждения условий предстоящей сделки, включая возможные варианты рассрочки и доплаты.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Челси» действует до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Кай Хаверц
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футбол на месте битвы Гондора с армией Саурона во «Властелине колец»: завораживающая красота
«У меня на одной только голове — 12 шрамов...» Советский вратарь, который выиграл все
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа
Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романо: Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити»