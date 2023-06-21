«Арсенал» близок к подписанию Хаверца из «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к переходу в «Арсенал», утверждает The Athletic. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 24-летнего немецкого футболиста в районе 75,6 миллиона евро.

«Арсенал» и «Челси» близки к согласованию трансфера хавбека. В настоящее время клубы работают над завершением обсуждения условий предстоящей сделки, включая возможные варианты рассрочки и доплаты.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Челси» действует до конца июня 2025 года.