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Сегодня, 16:29

«Арсенал» разгромил «Борнмут» в домашнем матче

Алина Савинова
Игроки «Арсенала».
Фото Reuters
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«Арсенал» дома одержал победу над «Борнмутом» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 3:0.

На 45-й минуте встречи гол с пенальти забил Букайо Сака. На 70-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество хозяев. В добавленное время забитым мячом отметился Деклан Райс.

Гол форварда гостей Антуана Семеньо на 73-й минуте не был зассчитан из-за офсайда.

«Арсенал» набрал 83 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Идущий на второй позиции «Манчестер Сити» уступает лондонскому клубу 4 очка, однако у горожан еще два матча в запасе. У располагающегося на третьей строчке «Ливерпуля» 75 баллов и одна игра в запасе.

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В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Юнайтед». «Борнмут», который с 48 очками идет на 10-м месте в чемпионате, встретится с «Брентфордом».

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Борнмут
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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