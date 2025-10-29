Видео
29 октября, 19:45

«Арсенал» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в Кубке Англии 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брайтон»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Официальных трансляции матчей национальных турниров клубов АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги и кубков в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Брайтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.
29 октября, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Брайтон

«Арсенал» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 победил «Порт Вейл» (2:0), а «Брайтон» — выиграл у «Барнсли» (6:0).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
