«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брайтон»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Официальных трансляции матчей национальных турниров клубов АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги и кубков в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Брайтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)

«Арсенал» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 победил «Порт Вейл» (2:0), а «Брайтон» — выиграл у «Барнсли» (6:0).