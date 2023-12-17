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«Арсенал» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Видеотрансляция матча АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» начнется в 17.00 мск 17 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Микель Артета.
Микель Артета.
Фото Reuters
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17 декабря «Арсенал» дома на арене «Эмирэйтс Стэдиум» в Лондоне примет «Брайтон» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Арсенал» — «Брайтон» можно в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры АПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Арсенал» тренера Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 36 очками. «Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 26 баллов, располагаясь на восьмой строчке.

В последний раз команды играли друг с другом 14 мая 2023 года. Тогда «Брайтон» одержал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в 36-м туре АПЛ прошлого сезона.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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