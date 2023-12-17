Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:02

«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» — «Брайтон».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Габриэл Жезус. На 87-й минуте преимущество «канониров» удвоил Кай Хаверц.

«Арсенал» (39 очков) вернулся а первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», который в 17-м туре сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» (26) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Брайтон

В параллельном матче «Астон Вилла» на выезде одержала волевую победу над «Брентфордом» (2:1). На гол Кина Льюиса-Поттера команда Унаи Эмери ответила точными ударами Алекса Морено и Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» играла в большинстве с 71-й минуты, когда удалился защитник хозяев Бен Ми, но в концовке составы уравнялись — красную карточку получил Бубакар Камара.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:2
Астон Вилла

«Вест Хэм» дома разгромил «Вулверхэмптон» — 3:0. Дублем за лондонцев отличился Мохамед Кудус. Еще один мяч забил Джаррод Боуэн.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:0
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
5
Обсудить
Читайте также
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

Daily Mail: прерванный из-за остановки сердца у игрока «Лутона» матч с «Борнмутом» будет переигран