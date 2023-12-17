«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Габриэл Жезус. На 87-й минуте преимущество «канониров» удвоил Кай Хаверц.

«Арсенал» (39 очков) вернулся а первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», который в 17-м туре сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» (26) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Астон Вилла» на выезде одержала волевую победу над «Брентфордом» (2:1). На гол Кина Льюиса-Поттера команда Унаи Эмери ответила точными ударами Алекса Морено и Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» играла в большинстве с 71-й минуты, когда удалился защитник хозяев Бен Ми, но в концовке составы уравнялись — красную карточку получил Бубакар Камара.

«Вест Хэм» дома разгромил «Вулверхэмптон» — 3:0. Дублем за лондонцев отличился Мохамед Кудус. Еще один мяч забил Джаррод Боуэн.