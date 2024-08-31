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Сегодня, 16:26

«Арсенал» в меньшинстве удержал ничью в матче АПЛ с «Брайтоном»

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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в домашнем матче 3-го тура АПЛ — 1:1.

В составе «канониров» отличился Кай Хаверц. «Брайтон» ответил точным ударом Жоао Педро.

На 49-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Арсенал» набрал семь очков и расположился на втором месте в таблице чемпионата Англии. «Брайтон» идет первым, опережая «канониров» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» 15 сентября, а «Брайтон» днем ранее примет «Ипсвич Таун».

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брайтон
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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