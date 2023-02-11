0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:57

«Арсенал» потерял очки в матче с «Брентфордом»

Иван Шитик
Корреспондент
11 февраля. «Арсенал» — «Брентфорд» — 1:1.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 1:1.

Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «канониров» Леандро Троссард, который вышел на замену за несколько минут до этого.

Но на 78-й минуте счет сравнял нападающий «Брентфорда» Айван Тони.

«Канониры» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 6 очков.

«Брентфорд» располагается на восьмой строчке, имея в активе 34 очка.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть страну в боевые действия
Спасателей в Турции завалило обломками здания
В «Роскосмосе» назвали возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Лестеру»