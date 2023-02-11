«Арсенал» потерял очки в матче с «Брентфордом»

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 1:1.

Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «канониров» Леандро Троссард, который вышел на замену за несколько минут до этого.

Но на 78-й минуте счет сравнял нападающий «Брентфорда» Айван Тони.

«Канониры» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 6 очков.

«Брентфорд» располагается на восьмой строчке, имея в активе 34 очка.