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12 апреля, 17:30

«Арсенал» — «Брентфорд»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Арсенал» и «Брентфорд» встретятся в чемпионате Англии 12 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» и «Брентфорд» встретятся в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брентфорд»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Составы команд, ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Брентфорд» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брентфорд

Перед этим игровым днем «Арсенал» с 62 очками после 31 тура занимал второе место в чемпионате Англии. У «Брентфорда» — 42 очка и 12-я строчка. В предыдущем матче АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), а «пчелы» — с «Челси» (0:0).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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