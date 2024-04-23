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«Арсенал» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 23 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Арсенал» сыграет с «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии во вторник, 23 апреля. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Арсенал» — «Челси» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Канониры набрали 74 очков и лидируют в турнирной таблице АПЛ. Синие с 47-ю баллами располагаются на 9-м месте в таблице чемпионата.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
23 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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