«Арсенал» сыграет с «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии во вторник, 23 апреля. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Арсенал» — «Челси» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Канониры набрали 74 очков и лидируют в турнирной таблице АПЛ. Синие с 47-ю баллами располагаются на 9-м месте в таблице чемпионата.

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