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Сегодня, 21:15

«Арсенал» — «Челси»: Сака и Эдегор выйдут с первых минут

Букайо Сака.
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на матч 29-го тура чемпионата Англии.

Игра между командами пройдет 23 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Саймон Хупер.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.

«Челси»: Петрович, Гилкрист, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка в 33 матчах. «Челси» идет 9-м (47 очков).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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