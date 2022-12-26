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Сегодня, 08:37

«Арсенал» договорился о подписании контракта с Мудриком

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» достиг принципиального соглашения с полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком о подписании контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «оружейники» продолжают вести активные переговоры о переходе 21-летнего футболиста. «Ньюкасл» также заинтересован в украинском игроке, но «Арсенал» имеет преимущество, так как уже достиг принципиального соглашения с полузащитником.

В текущем сезоне Мудрик провел 12 матчей в УПЛ, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Также на его счету три гола и два ассиста в шести играх Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 31 декабпя 2026 года.

Источник: Николо Скира
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
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