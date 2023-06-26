«Арсенал» договорился о трансфере Хаверца за 75 миллионов евро

«Арсенал» объявил о переходе полузащитника Кая Хаверца из «Челси» на этой неделе, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны согласовали все детали, и хавбек подпишет контракт до 2028 года. Сумма трансфера — 75 миллионов евро.

Ожидается, что на этой неделе Хаверц пройдет медосмотр.

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.