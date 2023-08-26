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«Арсенал» упустил победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ — 2:2.
Фото Reuters
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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 3-го тура чемпионата Англии-2023/24 — 2:2.

«Оружейники» пропустили уже на 1-й минуте игры. Гол забил полузащитник гостей Андреас Перейра. «Арсенал» сравнял счет только на 70-й минуте: забил Букайо Сака. Через 2 минуты Эдвард Нкетиа вывел хозяев вперед.

На 83-й минуте защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси получил вторую желтую карточку. На 87-й минуте игрок гостей Жоау Пальинья сравнял счет.

«Арсенал» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Фулхэм» — 11-й (4 очка).

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
26 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 3-й тур
26 авг, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Кристал Пэлас
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
5
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
4
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
5
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
6
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
7
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
9
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
19
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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