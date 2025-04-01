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Англия

1 апреля, 23:42

«Арсенал» победил «Фулхэм», Сака забил гол в первом матче после травмы

Руслан Минаев
Букайо Сака заменил Итана Нванери.
Фото Reuters
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«Арсенал» дома победил «Фулхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1.

У хозяев голы забили Микель Мерино и Букайо Сака, который провел первый матч после травмы бедра, полученной 21 декабря 2024 года. У гостей в концовке матча один мяч отыграл Родриго Мунис.

«Арсенал» (2-е место) набрал 61 очко и приблизился к лидеру АПЛ «Ливерпулю» (70 очков и один матч в запасе). «Фулхэм» с 45 очками — на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля, 21:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Фулхэм

В параллельной игре «Вулверхэмптон» дома победил «Вест Хэм» благодаря голу Йоргена Ларсена — 1:0.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:0
Вест Хэм
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Фулхэм
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