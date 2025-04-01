«Арсенал» победил «Фулхэм», Сака забил гол в первом матче после травмы

1 апреля, 23:42
«Арсенал» дома победил «Фулхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1.
У хозяев голы забили Микель Мерино и Букайо Сака, который провел первый матч после травмы бедра, полученной 21 декабря 2024 года. У гостей в концовке матча один мяч отыграл Родриго Мунис.
«Арсенал» (2-е место) набрал 61 очко и приблизился к лидеру АПЛ «Ливерпулю» (70 очков и один матч в запасе). «Фулхэм» с 45 очками — на 8-й строчке.
В параллельной игре «Вулверхэмптон» дома победил «Вест Хэм» благодаря голу Йоргена Ларсена — 1:0.