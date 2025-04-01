«Арсенал» и «Фулхэм» сыграют в 30-м туре чемпионата Англии во вторник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«Арсенал» и «Фулхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

01 апреля, 21:45. Emirates Stadium (Лондон)

Перед этим игровым днем «Арсенал» после 29 туров с 58 очками занимал второе место в турнирной таблице. У «Фулхэма» — 45 очков и восьмая строчка. В предыдущем матче лиги «канониры» обыграли «Челси» (1:0), а «дачники» — «Тоттенхэм» (2:0).