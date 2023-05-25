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Сегодня, 11:40

«Арсенал» готов расстаться с 14 игроками в летнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» планирует запустить перестройку состава после окончания сезона, утверждает Football London.

По информации источника «канониры» готовы расстаться с 14 игроками, чтобы провести масштабную трансферную кампанию.

Команду могут покинуть: Гранит Джака, Томас Парти, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Киран Тирни, Рисс Нельсон, Чарли Патино, Фоларин Балогун, Пабло Мари, Альберт Самби Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.

«Арсенал» с 81 очком занимает второе место в АПЛ после 37 туров.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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