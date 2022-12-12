«Арсенал» готов сделать предложение о покупке полузащитника «Лестера» Тилеманса

«Арсенал» готов сделать предложение о покупке полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mirror.

Лондонский клуб имеет давний интерес к Тилемансу, но прежде реальных попыток заполучить 25-летнего игрока сборной Бельгии не предпринимал.

Ранее сообщалось, что Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта. Соглашение между сторонами заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.