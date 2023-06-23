Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:12

«Арсенал» готов увеличить предложение по Тимберу до 40 миллионов фунтов — «Аякс» требует 50 миллионов

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Арсенал» всерьез намерен подписать защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.

Как сообщает Goal.com, «канониры» намерены увеличить предложение за 22-летнего нидерландца до 40 миллионов фунтов стерлингов. Первоначальное предложение в 30 миллионов было отклонено.

Впрочем, представители амстердамцев рассчитывают выручить за игрока около 50 миллионов фунтов.

Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» продлила контракт с полузащитником Макгинном

«Ньюкасл» выбирает между Кьезой и Собослаи